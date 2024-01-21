Число жертв серед мирних жителів вже перевалило за два десятки

Після смертоносного обстрілу Донецька РФ побігла скаржитися на Україну до ООН. При цьому самі донеччани підозрюють в ударі саме Росію.

Так, за словами заступника голови Росії при ООН Дмитра Полянського, Росія запросила екстрене засідання Ради безпеки ООН за участю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова за фактом обстрілу Донецька. Засідання запрошено на 22 січня.

Тут варто зазначити, що станом на 15:00 кількість жертв серед мирних жителів вже досягла 25. Ще як мінімум 20 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Псеввлада Донецька та російські чиновники поспішили звинуватити в обстрілі Україну, але місцеві жителі в інтернет-пабліках висловлюють сумніви щодо цього.

На думку деяких, Україна вже давно довела, що її цілями є лише військова інфраструктура окупантів, а ось росіяни, у свою чергу, вже давно були помічені в таких підлих атаках. До того ж нещодавно мешканці цього району наважилися поскаржитися на місцеву "владу" через комунальний колапс.

"Нещодавно текстильник поскаржився, що немає води — ось їх і накрили, як завжди, сзаду", — каже один із користувачів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ вже скликала Радбез ООН після ударів по Бєлгороду, хоча навіть самі російські військові визнали, що люди там люди загинули через роботу ППО.