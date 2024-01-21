Обстрел Донецка: Москва цинично созывает заседание СБ ООН, но местные подозревают в ударе как раз РФ

Число жертв среди мирных жителей уже перевалило за два десятка

После смертоносного обстрела Донецка РФ побежала жаловаться на Украину в ООН. При этом сами дончане подозревают в ударе именно Россию.

Так, по словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по факту обстрела Донецка. Заседание запрошено на 22 января.

Тут стоит отметить, что по состоянию на 15:00 число жертв среди мирных жителей уже достигло 25. Еще как минимум 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Псевдовласти Донецка и российские чиновники поспешили обвинить в обстреле Украину, но местные жители в интернет-пабликах выражают сомнения по поводу этого.

По мнению некоторых, Украина уже давно доказала, что её целями является только военная инфраструктура оккупантов, а вот россияне, в свою очередь, уже давно были замечены в таким подлых атаках. К тому же недавно жители этого района посмели пожаловаться на местную "власть" из-за коммунального коллапса.

"Недавно текстильщик пожаловался, что нет воды — вот их и накрыли, как обычно, сзади", — говорит один из пользователей.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ уже созывала Совбез ООН после ударов по Белгороду, хотя даже сами российские военные признали, что люди там люди погибли из-за работы ПВО.