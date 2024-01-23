Ворог вдарив по Дніпропетровщині: у Павлограді є жертви

Росіяни вкотре обстріляли місто

В ході масованої ракетної атаки зранку у вівторок, 23 січня, росіяни вдарили по місту Павлоград Дніпропетровської області. Спочатку повідомлялося, що попередніми даними, загинуло двоє людей, але пізніше стало відомо, що загинула одна людина, за життя ще одного чоловіка борються медики. Також є й інші постраждалі.

"Внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту, попередньо, 2 загиблих. Є постраждалі", — повідомив спочатку глава області Сергій Лисак.

Пізніше він уточнив, що у Павлограді один загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу, він живий.

Нагадаємо, росіяни здійснили ракетну атаку на Україну після 6-ї години ранку. Вибухи пролунали в Києві — у Соломʼянському районі за різними адресами виявили 5 постраждалих. Всі вони госпіталізовані. Сталося загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі, ще за однією адресою горіла квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. У квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу. У Печерському район є влучання в нежитлову будівлю.

Крім того, вибухи пролунали у Харкові. Зруйнований підʼїзд багатоквартирного будинку, під завалами шукають людей. Також відомо про чотири влучання — в передмісті Харкова, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.