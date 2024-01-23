Враг ударил по Днепропетровщине: в Павлограде есть жертвы

В ходе массированной ракетной атаки утром во вторник, 23 января, россияне ударили по городу Павлоград Днепропетровской области. Сначала сообщалось, что по предварительным данным, погибли два человека, но позже стало известно, что погиб один, еще одному мужчине оказывают медицинскую помощь. Также есть и другие пострадавшие.

"В результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 2 погибших. Есть пострадавшие", — сообщил глава области Сергей Лысак.

Позже он уточнил, что в Павлограде один погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь, он жив.

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