Загиблих стало більше. В Києві продовжують розбирати завали зруйнованої дев’ятиповерхівки (фото) - оновлено

У Києві 18 червня — День жалоби

Всю ніч тривали пошукові роботи у Солом'янському районі Києва, по якому Росія вдарила в ніч на 17 червня. Станом на 7:00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще п'ятьох загиблих.

Оновлено 9:10 Кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки, — Тимур Ткаченко. Всього станом на 9:00 число загиблих від російських ударів по столиці 17 червня сягнуло 22 людей.

Рятувальники деблокували тіло жінки

Оновлено 8:15 Станом на 8:00 кількість загиблих внаслідок прямого влучання в будинок в Соломʼянському районі зросла до 17 людей. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко. Пошуки тривають.

Як повідомляла ДСНС, з цього будинку вилучено тіла 16 осіб. Роботи тривають. За оновленими даними, станом на 7:30 через російську масовану атаку на Київ 17 червня загинула 21 людина, ще 134 постраждало.

Рятувальники працювали всю ніч

Розбір завалів триває

Загиблий собака

Нагадаємо, росіяни в ніч на 17 червня атакували Київ ракетами та дронами. Під ударом опинилися кілька районів столиці, найбільше постраждав Солом'янський, де росіяни поцілили у дев'ятиповерховий будинок. Один з його під'їздів повністю зруйновано, багато людей опинилися під завалами. Рятувальники не припиняють роботу понад добу.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 17 квітня з-під завалів цього будинку витягли тіло молодого хлопця. Його батьки цілий день перебували біля рятувальників в очікуванні дива. Фото, зняте в момент, коли вони побачили, як обвалився під'їзд, а під завалами опинився їх син, облетіло весь світ.