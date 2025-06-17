Фото його батьків облетіло весь світ: з-під завалів у Києві дістали хлопця (відео)

Росія вбила 14-літню дитину

Київ пережив один із найстрашніших ударів із початку війни. Повідомлялося про щонайменше 14 загиблих, кількість яких продовжує зростати. Так, з-під завалів багатоповерхівки у Солом’янському районі витягли тіло 14-річного хлопця. Батьки загиблого цілий день перебували біля рятувальників в очікуванні дива.

Фото, зняте в момент, коли вони побачили, як обвалився під'їзд, а під завалами опинився їх син, вже облетіло весь світ.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали, витягувати тіла людей, яким не пощастило вижити, та сподіватися ще врятувати чиєсь життя. Психологи ДСНС вже надали допомогу 44 людям. На місці працює 8 кінологічних розрахунків.

"Станом на 19:50 у Солом'янському районі з-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло 1 загиблого. Роботи тривають. Всього по м. Києву загинули 14 осіб та 117 постраждали", — повідомляють у ДСНС України.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, що робити українцям після посилення атак РФ та чи настав час тікати з Києва.