Атака по Україні: кількість жертв і постраждалих зростає, вибухи лунали в Києві, Одесі і Запоріжжі (оновлено)

У нападі взяли участь ударні БПЛА, залишки Чорноморського флоту РФ, бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та винищувачі МіГ-31К

Російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ніч на 17 червня ворог запустив ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, а також "Калібри" з Чорного моря – все це було спрямовано на Київ. Окрім цього, окупанти пустили по Києву "Кинджал" з МіГ-31К та масовано атакували столицю ударними БПЛА. Також під удари потрапили Запоріжжя та Одеса.

09:40 За ніч росіяни випустили по Україні понад 440 ударних дронів та 32 ракети різних типів. Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський. Він додав, що удар по Києву був одним із найбільш страшних за час повномасштабної війни.

"Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Такі атаки – чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів", — зазначив очільник держави.

08:50 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні застосувала вночі РФ у Києві й на околицях, — очільник КМВА Ткаченко

08:00 Кількість постраждалих у столиці збільшується до 55, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14.

Наслідки атаки на Київ 17 червня, фото Ян Доброносов

Зруйнований будинок в Києві, фото Ян Доброносов

07:00 В Одесі госпіталізовано 13 постраждалих, під завалами шукають людей. Є пошкодження житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Ворог атакував житлові будинки

Під ударом був історичний центр

06:45 Внаслідок масованої атаки Росіян в столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували. Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали.

05:45 Останній БПЛА було знищено над Києвом. Ведеться дорозвідка по ударних безпілотниках, очікуємо на відбої.

05:30 В Одесі та Запоріжжі після атак російських окупантів є пошкодження та руйнування. В Одесі є постраждалі, зруйновано щонайменше один житловий будинок.

05:25 Крилатих ракет було дві, курсом через Ніжин на Київщину – зараз вже не фіксуються. У Києві лунають вибухи – протиповітряна оборона винищує залишки російських ударних безпілотників.

05:15 Крилата ракета летить у бік Київської області. Перший безпілотник з групи з п'яти одиниць заходить на Київ.

05:10 Зафіксовано крилату ракету курсом на Прилуки з півночі. Тим часом Київ атакують останні групи ударних БПЛА, а Одеса чисто відбилася від нальоту безпілотників.

04:55 У Києві дуже багато руйнувань та постраждалих після російської атаки.

04:10 Партіями по п'ять одиниць на Київ намагаються налітати "шахеди". Першу п'ятірку, яка намагалася йти через Бориспіль, знищили, друга п'ятірка намагається зайти через Бровари.

04:00 Не фіксуються крилаті ракети над Україною. Залишається загроза від ударних безпілотників.

03:55 Ракети над Києвом ліквідовано, залишилося до 10 безпілотників (дані моніторингу). Ведеться дорозвідка по ракетах. У Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки ракет та БПЛА є влучання по кількох підприємствах, там виникли пожежі.

03:50 Знову сильні вибухи в Києві. За даними моніторингу, столицю намагалося атакувати до 8 крилатих ракет з різних напрямків та не менше п'яти ударних БПЛА з 15, які зайшли на Київ перед підльотом ракет. Тим часом на півдні понад 20 "мопедів", які скупчилися над морем, почали шлях у бік Затоки.

03:45 Сильні вибухи в Києві. На підльоті ще крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також над столицею знову ударні безпілотники ворога.

03:40 Усі крилаті ракети, як Х-101, так і "Калібри", взяли курс у бік Києва. Одну з крилатих ракет ліквідовано над Черніговом, повідомлялося про вибух на околицях міста. Інші продовжують курс на Київ.

03:30 У повітрі кілька груп крилатих ракет: Х-101 з Чернігівщини та Черкащини, "Калібри" з півдня.

03:25 Чотири групи ракет "Калібр" взяли курс на Кіровоградську область. Одна група ракет Х-101 (до двох одиниць) фіксувалася у Черкаській області курсом у бік Вінницької області.

03:20 "Калібри" з'явилися. Дві групи крилатих ракет зафіксовано на Миколаївщині, загальна кількість ракет до п'яти одиниць. Тим часом у бік Києва фіксується п'ять ударних БПЛА.

03:15 Ракета (або ракети) курсом на Кременчук. На північному сході фіксується група Су-57, є загроза крилатих ракет Х-59 / Х-69. На Чернігівщині фіксується група з 22 БПЛА курсом на Київську область. Щодо ракет "Калібр" даних немає.

03:05 Перша крилата ракета Х-101 зафіксована в Сумській області, на цей раз пуски з бомбардувальників були реальними. Близько 20 ворожих БПЛА маневрують у морі поблизу Одеси.

02:35 Окупанти спробували запустити дві ракети "Кинджал" на Київ, обидві були ліквідовані, як повідомляє моніторинг. Вибухи фіксувалися у Київській області. Також підтверджуються чергові пускові маневри Ту-95МС та Ту-160, попередній час підльоту ракет – до 03:20.

02:30 Пуск балістичної ракети курсом на Київ. Перед цим повідомлялося про зліт додаткового МіГ-31К зі "Саваслєйкі".

02:26 Вибухи у Запоріжжі, попередньо місто атакували російські крилаті ракети.

02:20 ППО ліквідувала ракету Х-31П, яка летіла курсом на Воскресенське. Також повідомляється про повторні пуски ракет "Калібр" з Чорного моря.

02:15 Група "шахедів" розміром до 10 одиниць фіксується у морі курсом в бік Одеської області. У Київській області залишилося кілька безпілотників. 12 БПЛА фіксується в Сумській області. Моніторинг повідомляв про додаткові пуски БПЛА з району тимчасово окупованого Криму. Щодо ракет Х-101: попередні пуски, схоже за все, виявилися імітаційними. У повітрі перебуває 2 Ту-95МС та 1 Ту-160.

02:10 Ракету біля Запоріжжя, яка йшла курсом на Дніпро, ліквідували сили ППО.

02:05 Крилата ракета фіксується біля Запоріжжя, попередньо "Калібр". Про Х-101 з боку Сумщини повідомлень немає, ракети зникли (якщо взагалі були).

02:00 У Києві вже понад 20 постраждалих через російську атаку. Загалом зараз столиця від безпілотників відбилася.

01:55 Зафіксовано рух "Калібрів" через Херсонську область України.

01:45 Повідомляється про перші крилаті ракети Х-101 на Сумщині.

01:40 Окупанти атакували балістичними ракетами район Павлограда. Також відомо про пуски невизначеної кількості ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

01:35 Вибухи у Києві – попередньо, протиповітряна оборона збила запущений "Кинджал". Також столиця продовжує відбивати атаку ударних безпілотників ворога. Виникли проблеми з електропостачанням.

01:30 МіГ-31К у повітрі, загроза пусків аеробалістичних ракет "Кинджал".

01:20 Також повідомляється про можливі пуски ракет з борту бомбардувальників Ту-95МС.

01:10 Повідомляється про пуски ракет з Ту-160 з району аеродрому "Енгельс-2". Якщо пуски були реальними, очікувати ракети у повітряному просторі України можна за годину.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти в ніч на 26 травня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну, зокрема випустивши крилаті ракети Х-101 з борту бомбардувальників Ту-95МС. Чотири бомбардувальники запустили ракети у дві хвилі – з району Пензи та з району Пензенської області Росії. Мішенню ворог традиційно обрав виключно цивільну інфраструктуру України.

У ніч з 5 на 6 червня ворог влаштував ще одну ракетну атаку після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.