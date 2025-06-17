Атака на Украину: количество погибших и пострадавших увеличивается, взрывы прогремели в Киеве, Одессе и Запорожье (обновлено)

В нападении приняли участие остатки Черноморского флота РФ, бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и истребители МиГ-31К.

Российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ночь на 17 июня враг запустил ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также "Калибры" из Черного моря – и все это было направлено на Киев. Кроме этого, оккупанты пустили по Киеву "Кинжал" с МиГ-31К и массированно атаковали столицу ударными БПЛА. Также под удары попали Запорожье и Одесса.

08:50 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические применила ночью РФ в Киеве и в окрестностях, — глава КМВА Ткаченко

08:00 Число пострадавших в столице увеличивается до 55, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Более 40 человек были доставлены в медучреждения города. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14 человек.

Последствия атаки на Киев 17 июня, фото Ян Доброносов

Зруйнований будинок в Києві, фото Ян Доброносов

07:00 В Одессе госпитализированы 13 пострадавших, под завалами ищут людей. Есть повреждения жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д

Враг атаковал жилые дома

Под ударом был исторический центр

05:45 Последний БПЛА был уничтожен над Киевом. Ведется доразведка по ударным беспилотникам, ожидаем отбоев.

05:30 В Одессе и Запорожье после атак российских оккупантов есть повреждения и разрушения. В Одессе есть пострадавшие, разрушен по меньшей мере один жилой дом.

05:25 Крылатых ракет было две, курсом через Нежин на Киевскую область — сейчас уже не фиксируются. В Киеве раздаются взрывы — противовоздушная оборона истребляет остатки российских ударных беспилотников.

05:15 Крылатая ракета летит в сторону Киевской области. Первый беспилотник из группы из пяти единиц заходит на Киев.

05:10 Зафиксирована крылатая ракета курсом на Прилуки с севера. Тем временем, Киев атакуют последние группы ударных БПЛА, а Одесса вчистую отбилась от налета беспилотников.

04:55 В Киеве много разрушений и пострадавших после российской атаки.

04:10 Партиями по пять единиц на Киев пытаются налетать "шахеды". Первая пятерка, которая пыталась идти через Борисполь, была уничтожена, вторая пятерка пытается зайти через Бровары.

04:00 Не фиксируются крылатые ракеты над Украиной. Остается угроза ударных беспилотников.

03:55 Ракеты над Киевом ликвидированы, осталось до 10 беспилотников (данные мониторинга). В Запорожье в результате комбинированной атаки ракет и БПЛА есть попадания по нескольким предприятиям, там возникли пожары.

03:50 Снова сильные взрывы в Киеве. По данным мониторинга, столицу пыталось атаковать до 8 крылатых ракет по разным направлениям и не менее пяти ударных БПЛА из 15, зашедших на Киев перед подлетом ракет. Тем временем на юге более 20 скопившихся над морем "мопедов" начали путь в сторону Затоки.

03:45 Сильные взрывы в Киеве. На подлете еще крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков. Также над столицей снова ударные беспилотники врага.

03:40 Все крылатые ракеты, как Х-101, так и "Калибры", взяли курс в сторону Киева. Одна из крылатых ракет ликвидирована над Черниговом, сообщалось о взрыве на окраинах города. Остальные продолжают курс на Киев.

03:30 В воздухе несколько групп крылатых ракет: Х-101 с Черниговщины и Черкасщины, "Калибры" с юга.

03:25 Четыре группы ракет "Калибр" взяли курс на Кировоградскую область. Одна группа ракет Х-101 (до двух единиц) фиксировалась в Черкасской области курсом в направлении Винницкой области.

03:20 "Калибры" появились. Две группы крылатых ракет зафиксированы в Николаевской области, общее количество ракет до пяти единиц. Тем временем в сторону Киева фиксируется пять ударных БПЛА.

03:15 Ракета (или ракеты) курсом на Кременчуг. На северо-востоке фиксируется группа Су-57, есть угроза крылатых ракет Х-59 / Х-69. В Черниговской области фиксируется группа из 22 БПЛА курсом на Киевскую область. Насчет ракет "Калибр" данных нет.

03:05 Первая крылатая ракета Х-101 зафиксирована в Сумской области, в этот раз пуски с бомбардировщиков были реальными. Около 20 вражеских БПЛА маневрируют в море вблизи Одессы.

02:35 Оккупанты попытались запустить две ракеты "Кинжал" на Киев, обе были ликвидированы, как сообщает мониторинг. Взрывы фиксировались в Киевской области. Также подтверждаются очередные пусковые маневры Ту-95МС и Ту-160, предварительное время подлета ракет до 03:20.

02:30 Пуск баллистической ракеты курсом на Киев. Перед этим сообщалось о взлете дополнительного МиГ-31К с "Саваслейки".

02:26 Взрывы в Запорожье, предварительно город атаковали российские крылатые ракеты.

02:20 ПВО ликвидировала ракету Х-31П, летевшую курсом на Воскресенское. Также сообщается о повторных пусках ракет "Калибр" с Черного моря.

02:15 Группа "шахедов" размером до 10 единиц фиксируется в море курсом в сторону Одесской области. В Киевской области осталось несколько беспилотников. 12 БПЛА фиксируется в Сумской области. Мониторинг сообщал о дополнительных пусках БПЛА из района временно оккупированного Крыма. По ракетам Х-101: предыдущие пуски, похоже, оказались имитационными. В воздухе находятся 2 Ту-95МС и 1 Ту-160.

02:10 Ракету возле Запорожья, шедшую курсом на Днепр, ликвидировали силы ПВО.

02:05 Крылатая ракета фиксируется возле Запорожья, предварительно "Калибр". Про Х-101 со стороны Сумщины сообщений нет, ракеты исчезли (если вообще были).

02:00 В Киеве уже более 20 пострадавших из-за российской атаки. В целом, сейчас столица от беспилотников отбилась.

01:55 Зафиксировано движение "Калибров" через Херсонскую область Украины.

01:45 Сообщается о первых крылатых ракетах Х-101 в Сумской области.

01:40 Оккупанты атаковали баллистическими ракетами район Павлограда. Также известно о пусках неопределенного количества ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

01:35 Взрывы в Киеве – предварительно, противовоздушная оборона сбила запущенный "Кинжал" Также столица продолжает отбивать атаку ударных беспилотников врага.

01:30 МиГ-31К в воздухе, угроза пусков аэробаллистических ракет "Кинжал".

01:20 Также сообщается о возможных пусках ракет с борта бомбардировщиков Ту-95МС.

01:10 Сообщается о пусках ракет из Ту-160 из района аэродрома "Энгельс-2". Если пуски были реальными, ожидать ракеты в воздушном пространстве Украины можно через час.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты в ночь на 26 мая устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в частности выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре бомбардировщика запустили ракеты в две волны – из района Пензы и из района Пензенской области России. Мишенью враг традиционно избрал исключительно гражданскую инфраструктуру Украины.

В ночь с 5 на 6 июня враг устроил еще одну ракетную атаку после угроз об ответе на удар по аэродромам. По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС из других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава оставшегося от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.