Фото его родителей облетело весь мир: из-под завалов в Киеве достали парня (видео)

Россия убила 14-летнего ребенка

Киев пережил один из самых страшных ударов с начала войны. Сообщалось о не менее 14 погибших, количество которых продолжает расти. Так, из-под завалов многоэтажки в Соломенском районе, извлекли тело 14-летнего парня. Родители погибшего целый день находились возле спасателей в ожидании чуда.

Фото, снятое в момент, когда они увидели, как обрушился подъезд, а под завалами оказался их сын, уже облетело весь мир.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы, извлекать тела людей, которым не повезло выжить, и надеяться еще спасти чью-то жизнь. Психологи ГСЧС уже оказали помощь 44 людям. На месте работает 8 кинологических расчетов.

"По состоянию на 19:50 в Соломенском районе из-под завалов девятиэтажного дома деблокировано тело 1 погибшего. Работы продолжаются. Всего по Киеву погибли 14 человек и 117 пострадали", — сообщают в ГСЧС Украины.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, что делать украинцам после усиления атак РФ и пора ли бежать из Киева.