Погибших стало больше. В Киеве продолжают разбирать завалы разрушенной девятиэтажки (фото) - обновлено

В Киеве 18 июня — День траура

Всю ночь шли поисковые работы в Соломенском районе Киева, по которому Россия ударила в ночь на 17 июня. По состоянию на 7:00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще пяти погибших.

Обновлено 14:30 Спасатели достали из-под завалов еще одно тело погибшего. Число жертв ракетного удара РФ в Соломенском районе Киева достигло 23 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили в ГСЧС.

По состоянию на сейчас в Киеве из-за российской атаки в ночь на 17 июня известно о 28 погибших и 134 раненых.

Обновлено 9:10 Количество жертв в доме в Соломенском районе возросло до 18. Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины, — Тимур Ткаченко. В целом по состоянию на 9:00 число погибших от российских ударов по столице 17 июня достигло 22 человек.

Рятувальники деблокували тіло жінки

Обновлено 8:15 По состоянию на 8:00 количество погибших в результате прямого попадания в дом в Соломенском районе возросло до 17 человек. Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко. Поиски продолжаются.

Как сообщала ГСЧС, всего из этого дома достали тела 16 человек. Работы продолжаются. По обновленным данным, по состоянию на 7:30 из-за российской массированной атаки на Киев 17 июня погиб 21 человек, еще 134 пострадали.

Спасатели работали всю ночь

Разбор завалов продолжается

Погибшая собака

Напомним, россияне в ночь на 17 июня атаковали Киев ракетами и дронами. Под ударом оказались несколько районов столицы, больше всего пострадал Соломенский, где россияне попали в девятиэтажное здание. Один из его подъездов полностью разрушен, много людей оказались под завалами. Спасатели не прекращают работу более суток.

Как сообщал "Телеграф", вечером 17 апреля из-под завалов этого дома извлекли тело молодого парня. Его родители целый день находились возле спасателей в ожидании чуда. Фото, снятое в момент, когда они увидели, как обрушился подъезд, а под завалами оказался их сын, облетело весь мир.