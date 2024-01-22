Обстріл Донецька: в ЗСУ зробили важливу заяву

В ЗСУ пообіцяли, що російські терористи будуть відповідати за черговий теракт

Збройні сили України не мають жодного стосунку до обстрілу ринку в тимчасово окупованому російськими терористами українському Донецьку. Обстріл, внаслідок якого загинули десятки людей – чергова кривава провокація російських нацистів.

Про це сказано у повідомленні обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку. За заявою, сили у підпорядкуванні окремого стратегічного угруповання військ, не вели бойової роботи засобами ураження в цьому напрямку.

"Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк — це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців", – сказано у повідомленні.

Як раніше писав "Телеграф", вдень 21 січня у тимчасово окупованому Донецьку знову пролунали вибухи. Внаслідок удару було багато загиблих серед цивільних – рахунок пішов на десятки жертв.

Російські терористи відразу ж звинуватили в обстрілі ЗСУ та навіть зробили запит на термінове проведення засідання Ради Безпеки ООН. Однак місцеві мешканці у коментарях в донецьких каналах написали, що обстріл з ймовірністю в майже сто процентів здійснили саме російські окупанти. До того ж "накрили" район, який нещодавно активно скаржився на проблеми з водою, а знімальні групи російських пропагандистів на місці трагедії опинилися раніше за пожежників та машини швидкої допомоги.