Окупанти атакували бригаду водоканалу та житлові будинки в Херсоні, є жертва

Внаслідок обстрілу є загибла та постраждалий

Під час чергової атаки у передмісті Херсона російські окупанти скинули з дрону вибухівку на аварійну бригаду КП "Херсонський водоканал" ХМР. На щастя, серед людей постраждалих та жертв немає.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль.

"У передмісті Херсона на аварійну бригаду КП "Херсонський водоканал" ХМР росіяни скинули з дрону вибухівку. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено аварійно-ремонтний автомобіль комунального підприємства. За попередніми даними, поранених серед працівників немає. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі написав, що у Дніпровському районі росіяни вдарили по житлових будинках.

"Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Мої співчуття близьким та рідним загиблої… Також осколкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги", — зазначив Прокудін.

Нагадаємо, що 26 грудня російські окупанти обстріляли вокзал, де люди чекали на евакуаційний потяг. Кореспондент "Телеграфа" побував на місці події та показав наслідки.