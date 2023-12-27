Південь під прицілом: як виглядають місця останніх потужних прильотів по Херсону та Одесі (фото та відео)

Масштаби руйнувань ошелешують

Росіяни завдали одного з наймасовіших ударів по Херсону у вівторок, 26 грудня, обстрілявши залізничний вокзал та центр міста. Також "дісталось" в ніч на середу, 27 грудня, Одесі, яку окупанти атакували "Шахедами".

Фото та відео наслідків ворожих обстрілів зібрав "Телеграф". На Херсонщині за минулу добу від ударів окупантів загинуло чотири людини, ще 14 отримали поранення.

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що внаслідок атаки на Херсон загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградщини, поранення дістали двоє працівників поліції Херсонщини віком 34 та 38 років. Серед цивільних було травмовано осіб віком 34 та 51 рік.

Ворожі цілі, випущені по місту, завдали руйнувань та пошкодили приміщення залізничного вокзалу, вагони поїзда, три приватні будинки, територію бази, магазин та мотель.

"Минулої доби Херсонщина пережила одну з наймасовіших атак російської терористичної армії", — додають у МВС.

Зазначається, що центр Херсона був під атакою ворожих безпілотників типу "Shahed-136". Унаслідок вибухів було пошкоджено два багатоповерхові будинки та будівля торговельного центра, там сталося займання.

Російський снаряд поранив 56-річного чоловіка у прибережній зоні міста. Також окупанти били по Зміївці, Микільському, Тягинці, Широкій Балці, Антонівці, Чорнобаївці. На місцях ворожих обстрілів працювали всі необхідні служби.

Наслідки удару по Одесі

В Одесі внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе загинуло дві людини та ще четверо було травмовано. Збитий безпілотник впав на домівки місцевих мешканців та спричинив сильну пожежу, яка зруйнувала вщент будинки.

"Такий вигляд мають дачні будинки у передмісті Одеси, куди впав збитий у повітрі російський дрон", — зазначається у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що головний редактор видання Reporters Марічка Паплаускайте була на вокзалі у Херсоні під час обстрілу і розповіла, що там відбувалось.