"На вокзал почали сходитися пасажири. І тоді росіяни влупили": очевидиця — про удар по Херсону

В результаті постраждали двоє поліцейський та один іноземний волонтер, ще одна людина загинула

Російські окупанти вдарили по вокзалу в Херсоні, де знаходилася велика кількість пасажирів. Перше влучення сталося після того, як люди попрямували у безпечне місце — підвал.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала головний редактор видання Reporters та очевидиця тих страшних подій Марічка Паплаускайте. Вона приїхала вранці до Херсона тим же потягом, чотири вагони якого росіяни знищили ввечері.

"За 45 хвилин до відправлення зворотного поїзда до Києва ті ж чотири вагони повернулися на херсонський перон з Миколаєва, де чекали протягом дня, і на вокзал почали сходитися пасажири. І тоді росіяни влупили", — написала авторка посту.

Після початку обстрілу люди попрямували до укриття і тоді сталося перше влучення. В результаті постраждали двоє поліцейських та один іноземний волонтер. Один співробітник поліції загинув.

"Такого гучного вибуху я ще не чула: зі стелі підвалу сипалося, стіни рухалися. Пасажири встигли втекти в підвалі теж. І ми сиділи там усі разом наступні півтори години та рахували наступні прильоти. Двох поліцейських, поранених уламками, коли вони допомагали пасажирам сховатися, перев’язали. Був ще іноземний волонтер, зважаючи на все, зі зламаним ребром, але він просив на нього не зважати й просто важко дихав, стікаючи потом. Пізніше медики допомогли як могли і йому. Один поліцейський, якого я не бачила, на жаль, загинув", — Написала Паплаускайте.

Марічка наголосила, що від страшних думок про те, що вона може померти будь-якої секунди, рятувало маленьке кошеня — висловуха Ляля, яку начальниці вокзалу подарували на День Святого Миколая. Поки господарка пухнастого займалася прийняттям важливих рішень, Паплаускайте представилася місія його стерегти.

"Ми не знали, що там, нагорі, але підозрювали, що все погано. Коли трохи стихло, хтось пішов у розвідку. Новини невтішні — вокзал розбитий, жодного вцілілого вікна, усі вагони і локомотив знищені. "За вами приїдуть автобуси, відвезуть вас до Миколаєва", — повідомили пасажирам. Ще за пів години дали команду підійматися нагору. І отут мене накрило. Може тому, що довелося проститися з кошеням, або тому, що я побачила завалену склом кімнату, в якій була буквально за 30 секунд до вибуху, або причиною стала калюжа крові на вході до вокзалу — там, де я кілька разів стояла удень, але коли ми зайшли в автобус і в салоні вимкнули світло, я сіла просто на брудну підлогу і розридалася. Мені писали колеги з УЗ, а я відписувала: "Чекайте, я реву", — написала редактор.

У Миколаєві пасажирів зустрічали волонтери та співробітники вокзалу. Вони допомогли зорієнтуватися та знайти потрібні вагони. Чотири вагони, які обстріляли росіяни, залишились у Херсоні. У Миколаєві їх замінили на резервні.

"А мені вдалося навіть на кілька хвилин обійняти рідну сестру та її чоловіка, які з перших днів війни служать у Збройних Силах. Приємно було знайти порятунок на рідному вокзалі рідного міста. Сьогодні вранці поїзд, до якого вчора потрапили російські ракети, прибув до Києва розкладу — о 7.20, як і було заплановано. І це одне з тих чудес, які творяться руками наших людей. Дякую кожному, з ким довелося розділити цей страшний вечір. Дякую Укрзалізниці", — додала Марічка Паплаускайте.

В Укрзалізниці при цьому повідомили, що більше сотні пасажирів успішно дісталися Києва за графіком, рівно о 7:20.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні у мережі з’явилося перше відео після прильоту.