"На вокзал начали сходиться пассажиры. И тогда россияне влупили": очевидица — про удар по Херсону

В результате пострадали двое полицейский и один иностранный волонтер, еще один человек погиб

Российские оккупанты ударили по вокзалу в Херсоне, где находилось большое количество пассажиров. Первое попадание случилось после того, как люди направились в безопасное место — подвал.

Об этом на своей странице в Facebook написала главный редактор издания Reporters и очевидица тех страшных событий Маричка Паплаускайте. Она приехала утром в Херсон тем же поездом, четыре вагона которого россияне уничтожили вечером.

"За 45 минут до отправления обратного поезда в Киев, те же четыре вагона вернулись на херсонский перрон из Николаева, где ждали в течение дня, и на вокзал начали сходиться пассажиры. И тогда россияне влупили", — написала автор поста.

После начала обстрела люди направились в укрытия и тогда случилось первое попадание. В результате пострадали двое полицейских и один иностранный волонтер. Один сотрудник полиции погиб.

"Такого громкого взрыва я еще не слышала: с потолка подвала сыпалось, стены двигались. Пассажиры успели скрыться в подвале тоже. И мы сидели там все вместе следующие полтора часа и считали следующие прилеты. Двоих полицейских, раненых обломками, когда они помогали пассажирам скрыться, перевязали. Был еще иностранный волонтер, судя по всему, со сломанным ребром, но он просил его не обращать на него внимания и просто тяжело дышал, стекая потом. Позже медики помогли как могли и ему. Один полицейский, которого я не видела, к сожалению, погиб", — написала Паплаускайте.

Маричка подчеркнула, что от страшных мыслей о том, что она может умереть в любую секунду, спасал маленький котенок — вислоухая Ляля, которую начальнице вокзала подарили на День Святого Николая. Пока хозяйка пушистого занималась принятием важных решений, Паплаускайте представилась миссия его стеречь.

"Мы не знали, что там наверху, но подозревали, что все плохо. Когда немного стихло, кто-то пошел в разведку. Новости неутешительные — вокзал разбит, ни одного уцелевшего окна, все вагоны и локомотив уничтожены. "За вами приедут автобусы, отвезут вас в Николаев", — сообщили пассажирам. Еще через полчаса дали команду подниматься вверх. И тут меня накрыло. Может, потому, что пришлось проститься с котенком, или потому, что я увидела заваленную стеклом комнату, в которой была буквально за 30 секунд до взрыва, или причиной стала лужа крови на входе к вокзалу — там, где я несколько раз стояла днем, но когда мы зашли в автобус и в салоне выключили свет, я села прямо на грязный пол и разрыдалась. Мне писали коллеги из УЗ, а я отписывала: "Ждите, я реву", — написала редактор.

В Николаеве пассажиров встречали волонтеры и сотрудники вокзала. Они помогли сориентироваться и найти нужные вагоны. Четыре вагона, которые обстреляли россияне, остались в Херсоне. В Николаеве их заменили резервными.

"А мне удалось даже на несколько минут обнять родную сестру и ее мужа, которые с первых дней войны служат в Вооруженных Силах. Приятно было найти спасение на родном вокзале родного города. Сегодня утром поезд, в который вчера попали российские ракеты, прибыл в Киев по расписанию — в 7.20, как и было запланировано. И это одно из тех чудес, которые творятся руками наших людей. Спасибо каждому, с кем пришлось разделить этот страшный вечер. Спасибо Укрзализныця", — добавила Маричка Паплаускайте.

В Укрзализныце при этом сообщили, что больше сотни пассажиров успешно добрались до Киева по графику, ровно в 7:20.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после обстрела железнодорожного вокзала в Херсоне в сети появилось первое видео после прилета.