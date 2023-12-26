Росіяни вдарили по вокзалу та евакуційному поїзді у Херсоні: подробиці

На момент обстрілу на вокзалі перебували близько 140 осіб

Внаслідок обстрілу Херсона увечері 26 грудня пошкоджено вокзал та евакуаційний потяг Укрзалізниці. Поранення отримали кілька співробітників залізниці, а лейтенант поліції загинув.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ. Наразі всі пасажири перебувають в укритті, чекаючи безпечного моменту.

В Укрзалізниці кажуть, що українці не зможуть нікуди виїхати доти, доки росіяни не припинять атакувати місто. Частину пасажирів відвезуть до пункту призначення не поїздом, а автобусами.

"План наступний: чекаємо на стабілізацію ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякую Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони — і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки. Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух", — повідомили в УЗ і опублікували зворушливе фото з укриття.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич додав, що херсонцям, яких привезуть до Миколаєва. нададуть усю необхідну допомогу на місцевому залізничному вокзалі. Також залучать правоохоронців.

"Зв'язалися з керівництвом нашого залізничного вокзалу. Запропонували допомогу. Все, що потрібно, зробимо. Наразі звернулись до поліції та комендатури з проханням посилити патрулі на території вокзалу, щоб люди у разі потреби могли звернутись по допомогу. Правоохоронці чергуватимуть доти, доки всі пасажири не вирушать далі", — написав він.

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Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на чергову атаку російських окупантів за мирними мешканцями. У своєму вечірньому відеозверненні він зазначив, що на місце вже виїхали усі необхідні фахівці.

"Всі служби зараз на місці, кількість убитих та постраждалих встановлюється. На місці було багато цивільних", — сказав Зеленський.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що всього на вокзалі в момент удару перебували близько 140 цивільних, які чекали на відправлення евакуаційного поїзда. Усі служби, які були під час атаки на місто на вокзалі, негайно розпочали евакуацію людей. Але окупанти вбили одного поліцейського, ще двох відвезли до лікарні з осколковими пораненнями.

"Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Завдяки чітким діям поліції всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу. На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним та близьким загиблого… Попри ризики, поліція завжди служить та захищає. Ціною власного здоров'я та життя. Це черговий воєнний злочин Росії ретельно документується. Вони будуть відповідати. За все", — написав Ігор Клименко.

Нагадаємо, що ввечері 26 грудня у Херсоні пролунали вибухи, попередньо містом ударили балістичними ракетами. Глава міста Роман Мрочко попросив усіх залишатися у сховищах доти, доки небезпека не мине.

Також "Телеграф" повідомляв, що ворог вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Загарбники вбили двох жінок та одного чоловіка.