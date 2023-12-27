Юг под прицелом: как выглядят места последних мощных прилетов по Херсону и Одессе (фото и видео)

Масштабы разрушений ошарашивают

Россияне нанесли один из самых массовых ударов по Херсону во вторник, 26 декабря, обстреляв железнодорожный вокзал и центр города. Также "досталось" в ночь на среду, 27 декабря, Одессе, которую оккупанты атаковали "Шахедами".

Фото и видео последствий вражеских обстрелов собрал "Телеграф". В Херсонской области за минувшие сутки от ударов оккупантов погибли четыре человека, еще 14 получили ранения.

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что в результате атаки на Херсон погиб 29-летний работник полиции Кировоградщины, ранения получили двое работников полиции Херсонщины в возрасте 34 и 38 лет. Среди гражданских были травмированы люди в возрасте 34 и 51 год.

Вражеские цели, выпущенные по городу, нанесли разрушения и повредили помещение железнодорожного вокзала, вагоны поезда, три частных дома, территорию базы, магазин и мотель.

"В минувшие сутки Херсонщина пережила одну из самых массовых атак российской террористической армии", — добавляют в МВД.

Отмечается, что центр Херсона находился под атакой вражеских беспилотников типа "Shahed-136". В результате взрывов были повреждены два многоэтажных дома и здание торгового центра, там произошло возгорание.

Российский снаряд ранил 56-летнего мужчину в прибрежной зоне города. Также оккупанты били по Змиевке, Никольскому, Тягинце, Широкой Балке, Антоновке, Чернобаевке. На местах вражеских обстрелов работали все необходимые службы.

Последствия удара по Одессе

В Одессе в результате вражеской атаки дронами-камикадзе погибли два человека и еще четверо были травмированы. Сбитый беспилотник упал на дома местных жителей и вызвал сильный пожар, разрушивший дома.

"Так выглядят дачные дома в пригороде Одессы, куда упал сбитый в воздухе российский дрон", — отмечается в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что главный редактор издания Reporters Маричка Паплаускайте была на вокзале в Херсоне во время обстрела и рассказала, что там происходило.