Окупанти атакували Херсон: серед загиблих та постраждалих є діти та жінки

За життя одного із постраждалих зараз борються медики

Російські окупанти в черговий раз завдали удару Херсону, внаслідок чого загинув один підліток і ще одна дитина отримала тяжкі травми. Нині хлопчик перебуває у тяжкому стані.

Про це у неділю, 31 грудня, у своєму Telegram-канал написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, загиблій дитині було 14 років.

"Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці", — сказав Прокудін.

Також він підкреслив, що дитині, яка отримала поранення, 9 років. Зараз хлопчик перебуває у вкрай тяжкому стані. У нього виявили черепно-мозкову травму. Лікарі борються за його життя.

Згодом Прокудін сказав, що через ворожий удар постраждали також дві херсонки. 32-річну жінку госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою. У 65-річної городянки осколкове поранення спини. Жінки перебувають під наглядом лікарів у лікарні.

Додамо, що раніше голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що о 10.20 31 грудня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Вони били із лівого берега.

"Поки що відомо про трьох поранених у Херсоні внаслідок "братських привітань" з лівого берега. Чоловіків 52 і 55 років і 71-річну жінку госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Всі троє отримали поранення під час ворожих обстрілів Корабельного району міста", — зазначив Мрочко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" 29 грудня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. У Києві через три дні ще продовжують знаходити тіла загиблих.