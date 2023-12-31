Оккупанты атаковали Херсон: среди погибших и пострадавших есть дети и женщины

За жизнь одного из пострадавших сейчас борются медики

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсону, в результате чего погиб один подросток и еще один ребенок получил тяжелые травмы. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

Об этом в воскресенье, 31 декабря, в своем Telegram-канал написал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Про его словам, погибшему ребенку было 14 лет.

"Враг ударил по Херсону. В это время вблизи магазина были дети. 14-летний мальчик погиб на месте", — сказал Прокудин.

Также он подчеркнул, что ребенку, который получил ранения, 9 лет. Сейчас мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. У него выявили черепно-мозговую травму. Врачи борются за его жизнь.

Позже Прокудин сказал, что из-за вражеского удара пострадали также две херсонки. 32-летняя женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой. У 65-летней горожанки осколочное ранение спины. Женщины находятся под присмотром врачей в больнице.

Добавим, что ранее председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в 10:20 31 декабря российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Они били с левого берега.

"Пока известно о трех раненых в Херсоне в результате "братских поздравлений" с левого берега. Мужчины 52 и 55 лет и 71-летняя женщина госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Все трое получили ранения во время вражеских обстрелов Корабельного района города", — отметил Мрочко.

Напомним, ранее "Телеграф" 29 декабря российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. В Киеве спустя три дня еще продолжают находить тела погибших.