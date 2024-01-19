Оккупанты атаковали бригаду водоканала и жилые дома в Херсоне, есть жертва

В результате обстрела есть погибшая и пострадавший

Во время очередной атаки в пригороде Херсона российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на аварийную бригаду КП "Херсонский водоканал" ХМР. К счастью, среди людей пострадавших и жертв нет.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, в результате атаки был поврежден автомобиль.

"В пригороде Херсона на аварийную бригаду КП "Херсонский водоканал" ХМР россияне сбросили с дрона взрывчатку. В результате вражеской атаки поврежден аварийно-ремонтный автомобиль коммунального предприятия. По предварительным данным, раненых среди работников нет. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале написал, что в Днепровском районе россияне ударили по жилым домам.

"Из-за обстрела в собственной квартире погибла 50-летняя женщина. Мои соболезнования близким и родным погибшей… Также осколочные ранения получил 16-летний молодой человек. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", — отметил Прокудин.

Напомним, что 26 декабря российские оккупанты обстреляли вокзал, где люди ждали эвакуационный поезд. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия и показал последствия.