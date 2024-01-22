Обстрел Донецка: в ВСУ сделали важное заявление

В ВСУ пообещали, что российские террористы будут отвечать за очередной теракт

Вооруженные силы Украины не имеют никакого отношения к обстрелу рынка во временно оккупированном российскими террористами украинском Донецке. Обстрел, в результате которого погибли десятки человек – очередная кровавая провокация российских нацистов.

Об этом говорится в сообщении объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления. По заявлению, силы в подчинении отдельной стратегической группировки войск не вели боевой работы средствами поражения в этом направлении.

"Ответственно заявляем, что силы, находящиеся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк – это Украина! России придется отвечать за отнятые жизни украинцев", – говорится в сообщении.

Как ранее писал "Телеграф", днем 21 января во временно оккупированном Донецке снова раздались взрывы. В результате удара было много погибших среди гражданских – счет пошел на десятки жертв.

Российские террористы сразу же обвинили в обстреле ВСУ и даже потребовали срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН. Однако местные жители в комментариях в донецких каналах написали, что обстрел с вероятностью почти в сто процентов произвели именно российские оккупанты. К тому же "накрыли" район, недавно активно жаловавшийся на проблемы с водой, а съемочные группы российских пропагандистов на месте трагедии оказались раньше пожарных и машин скорой помощи.