Хронологія війни — день 1130: загострення на фронті та удар по Дніпру

29 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1130 день війни росіяни продовжують масові удари дронами

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1130 днів. Обстановка на фронті загострюється — Росія помітно активізувала бойові дії. Кремль тим часом продовжує цинічно обстрілювати мирні міста України, звинувачуючи Київ у нібито порушенні перемир’я.

Як проходить 1130-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Дорозвідка по ударних безпілотниках ворога. Поки що без видимих загроз.

01:00 У Дніпрі кількість постраждалих через атаку окупантів збільшилася до 19 осіб. Місто атакували не менше 20 БПЛА. За даними моніторингу, від 12 до 15 БПЛА все ще перебувають у повітряному просторі України.

00:00 Дніпропетровська ОВА: Внаслідок атаки понад двадцяти дронів загинуло 4 особи, ще 15 постраждали, троє з них важкі.

У повітряному просторі ще багато ворожих дронів.

Карта бойових дій станом на початок доби від DeepState виглядає так:

Карта, де зараз точаться бої за Покровськ 28.03.2025

Карта бойових дій у Курській області 29.03.2025

Про новини та події 26 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1127: візит Зеленського до Парижа та вибухи до Харкова

Про те, що відбувалося 27 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1128: загострення під Покровськом та обстріл Херсона

З ситуацією в Україні 28 березня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1129: росіяни атакували Полтаву та тиснуть біля Покровська