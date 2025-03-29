У Харкові було сім прильотів: куди влучили росіяни (фото та відео)

Постраждав військовий госпіталь та низка інших будівель

Увечері суботи, 29 березня, росіяни завдали масштабного удару по Харкову. За попередньою інформацією, одна людина загинула, а ще 19 отримали поранення, проте ліквідація наслідків триває, а тому кількість постраждалих може збільшитися.

На тлі цього у місцевих telegram-каналах почали з’являтися фото та відео з місця прильотів. За даними міського голови Ігоря Терехова, серед постраждалих об’єктів виявився торговий центр, медичний заклад, житловий будинок та офісний будинок.

Водночас голова обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що десяти постраждалим знадобилася госпіталізація. Серед них двоє дітей.

За даними прокуратури Харківської області, росіяни вдарили по місту із використанням шести БПЛА, а прильоти були у двох районах. У Холодногірському районі сталося потрапляння до приватного житлового будинку. Інші п’ять вибухів сталися у різних місцях Шевченківського району.

Крім того, у Генштабі повідомили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено військовий шпиталь. Серед постраждалих були військові, які проходили лікування.

На фото та відео з мережі помітно, що російські дрони знищили кілька автомобілів.

Як повідомлялося раніше, росіяни напередодні завдали масштабного удару по Дніпру, через що загинули четверо людей і ще більше двадцяти отримали поранення.