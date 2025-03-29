В Харькове было семь прилетов: куда попали россияне (фото и видео)

Пострадал военный госпиталь и ряд других зданий

Вечером субботы, 29 марта, россияне нанесли масштабный удар по Харькову. По предварительной информации один человек погиб, а еще 19 получили ранения, однако ликвидация последствий продолжается, а потому количество пострадавших может увеличиться.

На фоне этого в местных telegram-каналах начали появляться фото и видео с места прилетов. Согласно данным городского главы Игоря Терехова, среди пострадавших объектов оказался торговый центр, медицинское учреждение, жилые дом и офисное здание.

В то же время глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что десятерым пострадавшим понадобилась госпитализация. Среди них двое детей.

По данным прокуратуры Харьковской области, россияне ударили по городу с использованием шести БПЛА, а прилеты были в двух районах. В Холодногорском районе произошло попадание в частный жилой дом. Остальные пять взрывов произошли в разных местах Шевченковского района.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что вследствие обстрела был поврежден военный госпиталь. Среди пострадавших были военные, которые проходили лечение.

На фото и видео из сети заметно, что российские дроны уничтожили несколько автомобилей.

Как сообщалось ранее, россияне накануне нанесли масштабный удар по Днепру из-за чего погибли четыре человека и еще более двадцати получили ранения.