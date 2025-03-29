В Харькове было семь прилетов: куда попали россияне (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пострадал военный госпиталь и ряд других зданий
Вечером субботы, 29 марта, россияне нанесли масштабный удар по Харькову. По предварительной информации один человек погиб, а еще 19 получили ранения, однако ликвидация последствий продолжается, а потому количество пострадавших может увеличиться.
На фоне этого в местных telegram-каналах начали появляться фото и видео с места прилетов. Согласно данным городского главы Игоря Терехова, среди пострадавших объектов оказался торговый центр, медицинское учреждение, жилые дом и офисное здание.
В то же время глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что десятерым пострадавшим понадобилась госпитализация. Среди них двое детей.
По данным прокуратуры Харьковской области, россияне ударили по городу с использованием шести БПЛА, а прилеты были в двух районах. В Холодногорском районе произошло попадание в частный жилой дом. Остальные пять взрывов произошли в разных местах Шевченковского района.
Кроме того, в Генштабе сообщили, что вследствие обстрела был поврежден военный госпиталь. Среди пострадавших были военные, которые проходили лечение.
На фото и видео из сети заметно, что российские дроны уничтожили несколько автомобилей.
Как сообщалось ранее, россияне накануне нанесли масштабный удар по Днепру из-за чего погибли четыре человека и еще более двадцати получили ранения.