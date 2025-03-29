В Харькове прогремели взрывы: что известно о массированной атаке (обновлено)

В Харькове прогремели взрывы

Российские оккупанты вечером 29 марта произвели очередные запуски беспилотников по украинским городам. Появились сообщения о том, что несколько взрывов прогремели в Харькове.

Как сообщил городской глава Игорь Терехов в своем telegram-канале, в городе слышали по меньшей мере три взрыва. При этом один из них прогремел в центре Харькова. Был ли это прилет или сбитие, Терехов не уточнил.

Информацию также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах до отбоя.

Позже появились сообщения, что под удар попал Шевченковский район города, где пострадало два человека. Еще один прогремел в Холодногорском, там обошлось без раненых.

UPD: В Шевченковском районе погиб человек после попадания БПЛА в частный дом, еще один ранен.

UPD 22:00: Число пострадавших увеличилось до 10 человек. Среди пострадавших зданий — торговый центр, медучреждение, офисное здание и жилые многоэтажки

UPD 22:10 Количество пострадавших возросло до 15. Из них 10, включая двух детей, понадобилась госпитализация. Под завалами еще есть люди.

UPD 22:40 Количество пострадавших выросло до 19.

UPD 23:10 Работы по ликвидации последствий прилетов продолжаются. Проверяется информация о том, что один человек находится под завалами

UPD 23:40 Количество пострадавших, по данным Терехова, достигло 27 человек. Также из-под завалов достали тело еще одного погибшего

Как сообщалось ранее, россияне накануне нанесли масштабный удар по Днепру из-за чего погибли четыре человека и еще более двадцати получили ранения. Во время удара был разрушен один из символов города — корабль в гостинично-ресторанном комплексе Бартоломео. На территории комплекса находилось несколько сотен человек, но их успели эвакуировать до прилета.