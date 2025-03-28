"Шахеды" снова массировано атаковали Украину: где уже слышали взрывы

Над регионом фиксируют значительное количество беспилотников

Вечером, в пятницу, 28 марта, в Днепре раздались взрывы. Над городом и Днепропетровской областью продолжается масштабная атака дронами-камикадзе типа "шахед".

Об этом сообщили журналисты "Телеграф", а также подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По информации мониторинговых источников, над регионом зафиксировано значительное количество враждебных БПЛА. Часть из них летит с юга, часть – с севера.

"Из-за атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Предварительно есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется", — дописали в ОВА.

Жителей просят оставаться в укрытиях не менее получаса после последнего взрыва.

Очевидцы зафиксировали момент мощного взрыва в городе. Предварительно – либо прилет, либо ущерб с последующим падением обломков.

В некоторых районах Днепра видны задымление и зарево.

Пожар виден с левого на правый берег:

По словам Сергея Лысака, вражеские беспилотники активны над всей областью. Силы противовоздушной обороны работают.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в марте российские шахеды попали прямо в здание бывшего Потемкинского дворца в Днепре.