В Полтаве раздались взрывы: в городе частично нет электроснабжения

Попадание было зафиксировано в промзоне города, обошлось без пострадавших

Российские оккупанты вечером 27 марта, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", атаковали инфраструктуру Полтавы. В городе были слышны взрывы, частично исчезло электроснабжение в некоторых районах. До этого сообщалось об ударных беспилотниках оккупантов в направлении Полтавы.

Об атаке врага сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут. По его словам, попадание было зафиксировано в промзоне города, обошлось без пострадавших.

"По последней информации есть попадание в промзону в черте города. На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Энергоснабжение постепенно возобновляется. Угроза вражеских ударов продолжается", — написал он.

"Суспільне. Полтава" и местные каналы подтверждают, что ряд районов города остался без электроснабжения в результате российского удара. Очевидно, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру города. Энергоснабжение постепенно возобновляется, устраняются последствия очередного российского теракта.

Напомним, что россияне вечером 26 марта запустили около 150 беспилотников по Украине по четырем направлениям. На фоне этого более десяти взрывов прогремели в Днепре. Атака в ночь с 26 на 27 марта нанесла много вреда горожанам. Масштабы разрушений таковы: в городе повреждены десятки предприятий, образовательных и культурных заведений.

Также российские оккупанты вечером 25 марта массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В городе раздалось по меньшей мере 15 взрывов, были зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры и жилья.