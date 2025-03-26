Более 15 взрывов и разрушений: Кривой Рог массированно атаковали российские беспилотники (видео)

Есть разрушения, но предварительно обошлось без человеческих жертв

Российские оккупанты вечером 25 марта массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В городе раздалось по меньшей мере 15 взрывов, по предварительным данным, есть значительные разрушения инфраструктуры и жилья.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Отмечается, что массированная атака ударных беспилотников продолжалась более часа, местные каналы опубликовали видео с пожарами и взрывами.

"Массовая атака "шахедами". По меньшей мере 15 взрывов. Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя", — написал он. Позже Вилкул добавил, что есть "значительные разрушения", но, к счастью, обошлось без жертв.

Воздушные силы ВСУ перед началом вражеской атаки сообщали о четырех группах вражеских ударных беспилотников в направлении города. По данным мониторинга, до 20 БПЛА пытались атаковать Кривой Рог или пролетели через город "транзитом" в другие регионы и населенные пункты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 25 марта жители Запорожья также слышали взрывы, а перед этим предупреждали об угрозе ударных беспилотников. По сообщениям местных властей, два человека — 58-летняя женщина и 30-летний мужчина получили ранения в результате вражеских обстрелов.

Также в ночь на 23 марта армия РФ совершила массированную атаку на Украину беспилотными летательными аппаратами. В ряде городов раздались взрывы, зафиксированы пожары и многочисленные разрушения гражданских объектов. 147 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов запустили россияне по украинским областям. Подтверждены убытки 97 БПЛА на юге, севере, западе и центре страны. 25 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряно (без негативных последствий).