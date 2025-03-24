Россияне атаковали Киев дронами с термобарическим зарядом: чем опасен такой взрыв

Термобарические заряды наиболее опасны в закрытом пространстве

Термобарический заряд в дронах использовали россияне во время атаки на Киев и область в ночь на 23 марта. Эти боеприпасы создают два взрыва подряд и образуют вакуум, разрушающий здания изнутри.

Такое оружие особенно опасно, когда попадает в закрытые помещения – квартиры или подвалы. Об этом в эфире Киев24 рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя последствия атаки на столицу.

Криволап объяснил, что особенность использованных россиянами боеприпасов – это два взрыва, которые происходят почти одновременно. "Сначала происходит взрыв и распыление газовой смеси, а затем второй взрыв – когда эта смесь взрывается. В этом случае промежуток между взрывами очень короткий, они происходят практически вместе", – говорит эксперт.

В отличие от обычных взрывов, термобарические заряды наиболее опасны в закрытых пространствах. Когда такой заряд попадает в помещение, поначалу распространяется газовая смесь, а после взрыва возникает вакуум. "Если обычный взрыв газа направлен наружу, то термобарический сжигает весь кислород в помещении и создает взрывную волну внутрь. Поэтому стены обрушиваются и здания сильно разрушаются", — подчеркнул Криволап.

Напомним, в ночь на 23 марта российские войска атаковали Киев дронами, обломки которых попали в жилые дома в разных районах города. Погибли три мирных жителя, среди них – ребенок.

Ранее "Телеграф" писал, что минувшей ночью россияне атаковали беспилотниками Запорожье и Киевщину. В результате удара повреждены частные дома, есть пострадавшие. Предварительно обошлось без погибших.