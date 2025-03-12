В Киеве слышны взрывы: противовоздушная оборона работала по беспилотникам

По меньшей мере, один БПЛА пытался зайти на столицу, еще несколько находятся в пределах Киевского района и области

В Киеве ночью 12 марта было громко. Россияне в очередной раз попытались атаковать столицу Украины ударными беспилотниками, противовоздушная оборона отражала атаку оккупантов.

О взрывах в городе сообщил мэр города Виталий Кличко. Он призвал горожан находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", – написал он.

Очередную атаку БПЛА подтвердил также глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Согласно данным мониторинговых каналов, по меньшей мере, один беспилотник пытался зайти на столицу со стороны Броваров курсом на Дарницкий район. Это три беспилотника находились в пределах Киевского района и области. Пока неизвестно, было ли БПЛА сбито, и есть ли последствия на земле.

Напомним, в ночь на 9 марта в Киеве раздались взрывы, а накануне российские войска обстреляли Запорожье и город Дружковка Донецкой области. В результате пострадали среди мирного населения, а также разрушения.

11 марта россияне среди бела дня атаковали Одессу. В результате российского удара возник пожар, из-за чего над городом нависло черное дымовое облако. Зафиксированы повреждения хозяйственных и складских помещений, возгорание жилого дома и резервуара с горючим.

Впрочем, россиянам ночью с 10 на 11 марта тоже было невесело. Около 340 беспилотников атаковало российские регионы, в том числе более 90 из них прилетели в Москву и Московскую область. Атака дронов на Москву в ночь на 11 марта фактически стала дополнительным сигналом от Украины для главы России Владимира Путина. Мощные взрывы в РФ прогремели накануне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.