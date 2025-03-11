Вся Одесса в густом дыму. Как город пережил массированный удар дронами (фото, видео)

Загорелся резервуар с горючим и не только

В результате российского удара по Одессе возник пожар, из-за чего над городом нависло черное дымовое облако. Зафиксированы повреждения хозяйственных и складских помещений, возгорание жилого дома и резервуара с горючим.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, общая площадь пораженных участков составила более 2780 квадратных метров. Все службы вовлечены в ликвидацию последствий атаки.

"В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим. Информация о пострадавших уточняется", — говорит председатель ОГА Олег Кипер.

В сети уже публикуют фото Одессы в черном густом дыму. Вероятнее мощный столб которого образовался из-за возгорания резервуара с горючим.

"Результат прилетов по городу. Одессу накрыло огромным облаком дыма. Окна лучше не открывать", — говорится в подписи под видео.

Спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) также показали последствия массированного удара дронами по Одессе. Известно, что более ста спасателей, добровольцев, бойцов Национальной гвардии и местных пожарных команд работали над ликвидацией последствий удара.

"В результате очередной российской атаки в городе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками", — пишет пресс-служба ГСЧС.

Ранее "Телеграф" рассказывал обо всех деталях ночной атаки России на Украину. 9 марта взрывы прогремели в Киеве.