Вся Одеса в густому диму. Як місто пережило масований удар дронами (фото, відео)

Загорівся резервуар з пальним і не тільки

Внаслідок російського удару по Одесі виникла пожежа, через що над містом нависла чорна димова хмара. Зафіксовано пошкодження господарських та складських приміщень, займання житлового будинку та резервуару з пальним.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, загальна площа уражених ділянок склала понад 2780 квадратних метрів. Усі служби залучені до ліквідації наслідків атаки.

"Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — каже голова ОДА Олег Кіпер.

У мережі вже публікують фото Одеси в густому чорному диму. Ймовірніше потужний стовп якого утворився через займання резервуара з пальним.

"Результат прильотів по місту. Одесу накрило величезною хмарою диму. Вікна краще не відчиняти", — йдеться у підписі під відео.

Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) також показали наслідки масованого удару дронами по Одесі. Відомо, що більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

"Унаслідок чергової російської атаки в місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками", — пише пресслужба ДСНС.

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