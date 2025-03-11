Десятки вибухів та численні пожежі. Москву та Підмосков'я масово атакували дрони (фото та відео)

За даними російської влади є загиблий та постраждалі

Вибухи в Москві та Підмосков'ї пролунали рано вранці у вівторок, 11 березня. Російська влада заявила про атаку майже 70 "ворожих безпілотників".

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, сили ППО РФ збили 69 "ворожих" безпілотників, які летіли на Москву (на момент цієї заяви атака ще тривала). Через роботу російської ПВО та РЕБ, які збивали та придушували безпілотники над житловими кварталами, є пошкодження житлових будинків. Як пишуть росЗМІ, атака почалася близько 04:30 — 6 БПЛА ЗСУ було збито у Раменському міському окрузі Московської області. Роботу аеропортів Шереметьєво, Домодєдово, Жуковський призупинено. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що відомо про одного загиблого та трьох поранених у Ленінському міському окрузі (м. Відне) та Домодєдово (с. Ям).

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Один з безпілотників протаранив багатоповерхівку у Раменському. Інший вибухнув біля житлового будинку у місті Відне. Пошкоджено кілька квартир.

Крім того, уламки збитого дрона впали на верхні поверхи житлового будинку. Це сталося у селі Сапронове Московської області.

Пошкодження отримала житлова багатоповерхівка в ЖК "Пригород Лісове" у селі Мисайлове Московської області. Спалахнули уламки БПЛА, що впали на дах будинку.

Повідомляється, що БПЛА врізався у верхні поверхи житлової багатоповерхівки на вулиці Домодєдовській у Москві. Вибуховою хвилею вибило вікна на верхніх поверхах.

Гучний вибух пролунав у підмосковному Домодєдові. У житловому будинку вибито вікна.

Велика пожежа почалася на парковці в Домодєдово після атаки безпілотників. Попередньо горять близько 20 автомобілів.

Водночас мережею ширяться кадри, які демонструють, що багато руйнувань завдала саме робота російської ПВО. На відео біля одного з постраждалих будинків можна побачити розгінну ступінь ракети з ЗРК "Панцир".

Як повідомляв "Телеграф", у Росії пізно ввечері 8 березня і в ніч на 9 березня пролунали потужні вибухи у Рязанській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Липецькій областях, а також режим безпілотної небезпеки було введено в Північній Осетії. В результаті на деяких об’єктах сталася пожежа.