Десятки взрывов и пожары. Москву и Подмосковье массово атаковали дроны (фото и видео)

По данным российских властей есть погибший и пострадавшие

Взрывы в Москве и Подмосковье прогремели ранним утром во вторник, 11 марта. Российские власти заявили об атаке почти 70 "вражеских беспилотников".

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО РФ сбили 69 "вражеских" беспилотников, летевших на Москву (на момент этого заявления атака еще продолжалась). Из-за работы российской ПВО и РЭБ, которые сбивали и подавляли беспилотники над жилыми кварталами, есть повреждения жилых домов. Как пишут росСМИ, атака началась около 04:30 — 6 БПЛА ВСУ был сбит в Раменском городском округе Московской области. Работа аэропортов Шереметьево, Домодедово, Жуковский приостановлена. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что известно об одном погибшем и троих раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям).

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Один из беспилотников протаранил многоэтажку в Раменском. Другой взорвался у жилого дома в городе Видном. Повреждены несколько квартир.

Кроме того, обломки сбитого дрона упали на верхние этажи жилого дома. Это произошло в селе Сапроново Московской области.

Повреждение получила жилая многоэтажка в ЖК "Пригород Лесное" в селе Мисайлово Московской области. Вспыхнули обломки упавших на крышу дома БПЛА.

Сообщается, что БПЛА врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на улице Домодедовской в Москве. Взрывной волной выбило окна на верхних этажах.

Громкий взрыв раздался в подмосковном Домодеде. В жилом доме выбиты окна.

Большой пожар начался на парковке в Домодедово после атаки беспилотников. Предварительно горят около 20 автомобилей.

По сети ходят кадры, которые демонстрируют, что много разрушений нанесла именно работа российской ПВО. На видео возле одного из пострадавших домов можно увидеть разгонную степень ракеты по ЗРК "Панцирь".

Как сообщал "Телеграф", в России поздно вечером 8 марта и в ночь на 9 марта прогремели мощные взрывы в Рязанской, Воронежской, Ростовской, Курской и Липецкой областях, а также режим беспилотной опасности был введен в Северной Осетии. В результате на некоторых объектах произошел пожар.