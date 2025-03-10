Россияне обстреляли Одессу: в городе слышны взрывы

Над городом работает ПВО

Поздним вечером 10 марта Одесса подверглась налету российских дронов. Из-за этого в городе слышали работу ПВО.

Информацию об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" и подтвердил городской глава Геннадий Труханов в своем telegram-канале. Мониторинговые ресурсы в свою очередь сообщали о том, что к городу приближается несколько БПЛА.

В частности канал "Николаевский Ванек", который связывают с силами обороны юга, сообщал о том, что по направлению города двигалось по меньшей мере восемь беспилотников. Однако по состоянию на 23:00 в воздухе оставалось лишь два, о повреждениях и пострадавших информации не появлялось.

Еще два находилось в районе Белгород-Днестровского и пять двигалось на Черноморск. Всего в украинском воздушном пространстве вечером наблюдали более 50 российских дронов.

Как сообщалось ранее, в Самарской области России ночью 10 марта было очень громко. Местные жители жаловались на взрывы в районе Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, а в регионе была объявлена тревога из-за угрозы атаки беспилотников.