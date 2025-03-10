Росіяни обстріляли Одесу: у місті чути вибухи

Над містом працює ППО

Пізнього вечора 10 березня Одеса зазнала нальоту російських дронів. Через це у місті чули роботу ППО.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфа" і підтвердив міський голова Геннадій Труханов у своєму telegram-каналі. Моніторингові ресурси, своєю чергою, повідомляли про те, що до міста наближається кілька БПЛА.

Зокрема канал "Миколаївський Ваньок", який пов’язують із силами оборони півдня, повідомляв про те, що у напрямку міста рухалося щонайменше вісім безпілотників. Проте станом на 23:00 у повітрі залишалося лише два, про пошкодження та постраждалих інформації не з’являлося.

Ще два перебували в районі Білгород-Дністровського та п’ять рухалося на Чорноморськ. Загалом в українському повітряному просторі ввечері спостерігали понад 50 російських дронів.

Як повідомлялося раніше, у Самарській області Росії вночі 10 березня було дуже голосно. Місцеві жителі скаржилися на вибухи в районі Новокуйбишевського нафтопереробного заводу, а в регіоні було оголошено тривогу через загрозу атаки безпілотників.