В Києві чутно вибухи: протиповітряна оборона працювала по безпілотниках

Щонайменше один БПЛА намагався зайти на столицю, ще кілька перебувають в межах Київського району та області

В Києві вночі на 12 березня було гучно. Росіяни вже вкотре спробували атакувати столицю України ударними безпілотниками, протиповітряна оборона відбивала атаку окупантів.

Про вибухи в місті повідомив мер міста Віталій Кличко. Він закликав містян перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", – написав він.

Чергову атаку БПЛА підтвердив також голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За даними моніторингових каналів, щонайменше один безпілотник намагався зайти на столицю з боку Броварів курсом на Дарницький район. Це три безпілотники перебували в межах Київського району та області. Наразі невідомо, чи було БПЛА збито, та чи є наслідки на землі.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня у Києві пролунали вибухи, а напередодні російські війська обстріляли Запоріжжя та місто Дружківка на Донеччині. У результаті є постраждалі серед мирного населення, а також руйнування.

11 березня росіяни серед білого дня атакували Одесу. Внаслідок російського удару виникла пожежа, через що над містом нависла чорна димова хмара. Зафіксовано пошкодження господарських та складських приміщень, займання житлового будинку та резервуару з пальним.

Втім, росіянам вночі з 10 на 11 березня теж було невесело. Майже 340 безпілотників атакувало російські регіони, зокрема понад 90 з них прилетіли до Москви та Московської області. Атака дронів на Москву у ніч на 11 березня фактично стала додатковим сигналом від України для очільника Росії Володимира Путіна. Потужні вибухи у РФ пролунали напередодні переговорів США та України в Саудівській Аравії.