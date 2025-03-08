Росіяни обстріляли Запоріжжя: у місті пожежа (оновлено)

Росіяни продовжують нічний терор

У Запоріжжі внаслідок атаки російських окупантів пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму telegram-каналі. За його словами, за час атаки у місті прогриміло близько десятка вибухів.

"Росіяни завдали ударів по Запоріжжю та області. Внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих", — написав він.

Після цього для області, включаючи обласний центр, було також оголошено загрозу застосування коригованих авіаційних бомб (КАБ).

Місцеві жителі повідомляють, що після прильотів у небі видно заграву від пожежі. Моніторингові канали зазначають, що у районі Запоріжжя спостерігається ще пара безпілотників.

Загалом над Україною помічено близько 50 БПЛА, більша частина з яких у Сумській та Чернігівській областях.

Оновлено 23:10 Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки окупантів вражено об'єкт критичної інфраструктури. Можуть бути обмеження у подачі газу та тепла.

"Росіяни атакували критичну інфраструктуру. Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", – написав він, приклавши відео наслідків атаки.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Добропілля на Донеччині. Попередньо повідомлялося про загибель чотирьох людей, проте до ранку кількість жертв досягла 11 людей. Ще 30 людей отримали поранення.