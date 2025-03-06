Росіяни вдарили по готелю у Кривому Розі: як він виглядав до обстрілу (фото)
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Будівля вже обстрілювалася минулого року
Пізно ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по одному з готелів у центрі Кривого Рогу. Поки там продовжуються розбори завалів, у мережі поділилися знімками того, як він виглядав до обстрілу.
Фото з місця прильоту показала пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій. За даними на 23:55 рятувальники повідомляли про двох загиблих та 14 постраждалих. 18 людей вдалося врятувати.
Як видно на одному з фото ДСНС, вибух суттєво пошкодив четвертий поверх будівлі та частково зачепив третій.
Тим часом у мережі показали те, як будівля виглядала до обстрілу.
Варто зазначити, що цей же готель зазнав обстрілу в жовтні 2024 року. Тоді повідомлялося про те, що в ньому було вибито вікна, а також зафіксовано пошкодження внутрішніх структур. Тоді обійшлося без загиблих.
Як повідомлялося раніше, пізно ввечері 4 березня росіяни знову влаштували обстріл України, після чого в Одесі пролунали множинні вибухи.
3 березня росіяни атакували Одесу, через що було зупинено роботу трьох районних котелень. Загалом було пошкоджено 93 приватні будинки та одну з міських підстанцій.