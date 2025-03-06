Росіяни вдарили по готелю у Кривому Розі: як він виглядав до обстрілу (фото)

Будівля вже обстрілювалася минулого року

Пізно ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по одному з готелів у центрі Кривого Рогу. Поки там продовжуються розбори завалів, у мережі поділилися знімками того, як він виглядав до обстрілу.

Фото з місця прильоту показала пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій. За даними на 23:55 рятувальники повідомляли про двох загиблих та 14 постраждалих. 18 людей вдалося врятувати.

Як видно на одному з фото ДСНС, вибух суттєво пошкодив четвертий поверх будівлі та частково зачепив третій.

Тим часом у мережі показали те, як будівля виглядала до обстрілу.

Варто зазначити, що цей же готель зазнав обстрілу в жовтні 2024 року. Тоді повідомлялося про те, що в ньому було вибито вікна, а також зафіксовано пошкодження внутрішніх структур. Тоді обійшлося без загиблих.

У жовтні готель уже обстрілювали

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері 4 березня росіяни знову влаштували обстріл України, після чого в Одесі пролунали множинні вибухи.

3 березня росіяни атакували Одесу, через що було зупинено роботу трьох районних котелень. Загалом було пошкоджено 93 приватні будинки та одну з міських підстанцій.