Атака росіян на Одесу: стало відомо, чиї транспортні судна зазнали пошкоджень

Загалом з початку повномасштабної війни росіяни пошкодили вже 29 іноземних транспортних суден

Два цивільні судна європейських компаній зазнали пошкоджень через атаку російських окупантів на Одесу 1 березня. Ударом балістичної ракети ввечері було пошкоджено суховантаж та контейнеровоз.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, загалом росіяни ударами по Одесі та інших портах України пошкодили вже 29 іноземних транспортних суден.

"Ударом пошкоджено два цивільних судна: суховантаж "SUPER SARKAS" під прапором Сьєрра-Леоне, завантажений понад 21 тисячею тонн кукурудзи та сої для експорту. Також постраждав контейнеровоз ""MSC LEVANTE F" під прапором Панами, що належить провідній європейській компанії. Загалом, це вже 29-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, увечері 28 лютого атакували Одесу та Харків ударними безпілотниками. В Одесі внаслідок атаки росіян загинула людина, у Харкові російський БПЛА влучив у медичний заклад, після чого там спалахнула пожежа.

Згідно з уточненими даними, у Харкові пролунало не менше дев’яти вибухів у різних куточках міста. На ранок 1 березня було відомо про 12 постраждалих, серед них двоє дітей та чотири пацієнтки лікарні.

Нагадаємо, що у ніч на 26 лютого російські окупанти знову атакували Україну "шахедами", зокрема вибухи пролунали на Київщині. У Бучанському районі внаслідок атаки повністю згорів приватний будинок. Як виявилося, в епіцентрі подій виявився популярний телеведучий Володимир Остапчук та його родина.

Окрім цього, журналістка "Укрінформу" Тетяна Кулик загинула під час російської атаки на Київську область в ніч на середу, 26 лютого. Також загинув її чоловік — завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Павло Іванчов.