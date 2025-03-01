У Харкові пролунали численні вибухи. Пошкоджено лікарню, серед постраждалих дитина (фото та відео)

Постраждала також будівля пожежно-рятувального підрозділу

Вибухи у Харкові пролунали в ніч на суботу, 1 березня. Росіяни масовано атакували місто безпілотниками, сталося 9 ударів в різних районах міста. Відомо про сімох постраждалих.

Як повідомили у ДСНС, російські війська завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова. Також ворог атакував Харківський район області.

Внаслідок атаки пошкоджені медзаклад, житлові будинки, торгівельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Крім того, постраждала будівля пожежно-рятувального підрозділу, там вибито вікна, двері та ворота. На місцях ударів виникло чотири пожежі.

"Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина", — поінформували у ДСНС.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що серед травмованих — дитина. У шестирічного хлопчика поранення, які не загрожують життю, та гостра реакція на стрес. Решта травмованих — п'ятеро жінок та чоловік, важких немає.

"У Шевченківському районі влучання біля однієї з лікарень, там евакуйовано десятки пацієнтів. Також в цьому районі було влучання по приватному житловому будинку", — розповів він.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 27 лютого Росія також масовано атакувала Харків. Ворог атакував цивільне підприємство, об'єкт енергосистеми та житловий сектор. Сталося щонайменше 14 влучань.