Дуже масштабний нальот БПЛА: прокуратура Харківщини повідомила про наслідки атаки росіян ввечері 27 лютого

Ворог атакував цивільне підприємство, об'єкт енергосистеми та житловий сектор

У Харкові та Харківському районі внаслідок атаки російських окупантів ввечері 27 лютого є численні пошкодження житлової, енергетичної та промислової інфраструктури. Зокрема, нарахували не менше 14 випадків влучання уламків знищених БПЛА, або не перехоплених вчасно безпілотників по цивільним спорудам.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Зазначається, що окупанти били по передмістю Харкова з 20 до 21 години вечора 27 лютого, за цей час прилетіло дуже багато безпілотників.

Ворог атакував цивільне підприємство, об'єкт енергосистеми та житловий сектор. Внаслідок атаки зафіксовано щонайменше 14 влучань, є двоє поранених, їх довелося ушпиталити. Також численні пошкодження отримали атаковані об'єкти та 20 будинків у житловому секторі – там розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи та фасади.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі "Хронологія війни — день 1101: росіяни атакують міста дронами та посилюють тиск під Покровськом".

Нагадаємо, що у ніч на 26 лютого російські окупанти знову атакували Україну "шахедами", зокрема вибухи пролунали на Київщині. У Бучанському районі внаслідок атаки повністю згорів приватний будинок. Як виявилося, в епіцентрі подій виявився популярний телеведучий Володимир Остапчук та його родина.

Окрім цього, журналістка "Укрінформу" Тетяна Кулик загинула під час російської атаки на Київську область в ніч на середу, 26 лютого. Також загинув її чоловік — завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Павло Іванчов.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 26 лютого сталося чотири прильоти "шахедів" у Харкові. Один з них влетів у квартиру на другому поверсі 9-поверхівки у Київському районі, там виникла пожежа. На щастя, у квартирі нікого не було. Проте пошкоджено й третій поверх, постраждало двоє людей.