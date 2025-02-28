Хронологія війни — день 1101: росіяни атакують міста дронами і посилюють тиск під Покровськом

28 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-хроніку останніх подій із фронту. На 1101 день війни росіяни атакували БПЛА Запоріжжя та Харків

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1101 днів. Окупанти минулої доби здійснили 118 штурмів, з яких більшість на Покровському напрямку.

Як проходить 1101-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення останнім часом – усі ці та інші воєнні новини 28 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Сумах пролунали численні вибухи. МВА повідомляє, що росіяни запустили кілька безпілотників у місце, яке раніше атакували.

Війська Великобританії готові зайти на українську землю і підняти літаки в повітря для укладання мирної угоди, — прем'єр-міністр Стармер. Також він заявив, що не може бути такої угоди, де агресор буде нагороджений за свою агресію.

За даними Генштабу, минулої доби ворог активно атакував українських захисників на Покровському напрямку. Агресор здійснив 43 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка та Богданівка, 12 боєзіткнень тривають дотепер. Ворог застосував 15 керованих бомб по населених пунктах Олексіївка, Покровськ, Удачне та Звірове.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Про те, що відбувалося 25 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1098: росіяни наступають на фронті та продовжують нічні обстріли

З ситуацією в Україні 26 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1099: РФ зменшує темп на фронті, а в Україні показали "Угода про копалини"

Про новини та події 26 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1100: російські БПЛА літають над Україною, а окупанти тиснуть під Покровськом