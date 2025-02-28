Музикант, майстер, воїн. Яким був Василь Ратушний, що загинув на фронті (фото)

Вони з братом стали на захист України на початку повномасштабної війни

Василь Ратушний загинув на фронті 27 лютого 2025 року — він є старшим братом відомого активіста Романа Ратушного, який також поклав життя за Україну у червні 2022 року. Василь був оператором безпілотників у підрозділі "Птахи Мадяра".

"Телеграф" розповідає про життєвий шлях Василя. Він народився 13 березня 1996 року. Василь — старший син письменниці Світлани Поваляєвої та військовослужбовця ЗСУ Тараса Ратушного. Про загибель сина повідомила мати, його життя обірвав ворожий дрон на бойовому виїзді. Пізніше жінка додала: "Хлопці, твої побратими, вижили, знай це — все прилетіло в тебе".

Яким був Василь Ратушний

Разом з матір'ю та братом Романом Василь брав участь у Революції Гідності. Також він є учасником АТО/ООС. Василь був менш публічним, ніж молодший брат Роман.

Василь Ратушний на Майдані, лютий 2014

"Василь Ратушний, вікінг, старший мій син, чийого позивного я досі не знаю, гасився насмерть у найгарячіших точках Майдану. Взимку 2015-го неповнолітнім пішов воювати. У 2019-му не поновив контракт, бо понад усе прагнув жити на своїй землі і власноруч збудувати на цій землі будинок. 24 лютого 2022-го організував місцеву самооборону і пішов захищати Київ та Київщину", – розповідала про сина Світлана Поваляєва у 2022 році.

Пілот FPV-дрона Василь Ратушний. Фото Facebook Світлани Поваляєвої

Восени 2022 року Василь Ратушний воював на Бахмутському напрямку. У жовтні 2023 року він був нагороджений почесною відзнакою Головнокомандувача ЗС України "Золотий хрест".

Василь Ратушний захищав рідну земл. Фото Facebook Світлани Поваляєвої

Нагорода Василя Ратушного

Василь мав численні таланти: у мирному житті, пише "Новинарня", хлопець будував будинок, а також майстерно грав на альт-саксофоні та фортепіано. Василь також виготовляв ножі, які дарував матері на день народження. Крім того, він створював репліки зброї вікінгів і навіть власноруч робив меблі.

Світлана Поваляєва з синами Василем (ліворуч) і Романом, 2022 рік

Брати Ратушні з мамою та відчимом Владиславом Хмарським

Що відомо про Романа Ратушного

Роман Ратушний

Він загинув 9 червня 2022 року під час виконання бойового завдання на Харківщині, на одному з гарячих напрямків. Роман служив розвідником у 93-й механізованій бригаді. Тіло захисника вдалося забрати з фронту лише за кілька днів після його смерті. 16 червня 2022 року жителі та гості столиці, стоячи на колінах з українськими прапорами, зустріли загиблого героя на Протасовому Яру, за збереження якого Ратушний боровся довгі роки.

Роман був київським активістом

На згадку про Ратушного кияни висадили дуб, але в грудні 2024 року невідомі його спиляли. Вандали цілеспрямовано знищили дерево, залишивши від нього лише невелику нижню частину стовбура.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув Ярослав Шапочка — київський режисер, військовослужбовець та журналіст. Майже два роки Ярослав вважався зниклим безвісти. Захисник загинув у березні 2023 року у бою з російськими військовими на Соледарському напрямку на Донеччині.