Музыкант, мастер, воин. Каким был Василий Ратушный, который погиб на фронте (фото)

Они с братом встали на защиту Украины в начале полномасштабной войны

Василий Ратушный погиб на фронте 27 февраля 2025 года — он старший брат известного активиста Романа Ратушного, который также положил жизнь за Украину в июне 2022 года. Василий был оператором беспилотников в подразделении "Птицы Мадяра".

"Телеграф" рассказывает о жизненном пути Василия. Он родился 13 марта 1996 года. Василий – старший сын писательницы Светланы Поваляевой и военнослужащего ВСУ Тараса Ратушного. О гибели сына сообщила мать, его жизнь оборвал вражеский дрон на боевом выезде. Позже женщина добавила: "Парни, твои побратимы, выжили, знай это — все прилетело в тебя".

Каким был Василий Ратушный

Вместе с матерью и братом Романом Василий участвовал в Революции Достоинства. Также он является участником АТО/ООС. Василий был менее публичным, чем младший брат Роман.

Василий Ратушный на Майдане, февраль 2014

"Василий Ратушный, викинг, старший мой сын, чьего позывного я до сих пор не знаю, гасился насмерть в самых горячих точках Майдана. Зимой 2015 года несовершеннолетним пошел воевать. В 2019-м не возобновил контракт, потому что больше всего стремился жить на своей земле и собственноручно построить на этой земле дом. 24 февраля 2022 года организовал местную самооборону и пошел защищать Киев и Киевщину", – рассказывала о сыне Светлана Поваляева в 2022 году.

Пилот FPV-дрона Василий Ратушный. Фото Facebook Светланы Поваляевой

Осенью 2022 Василий Ратушный воевал на Бахмутском направлении. В октябре 2023 года он был награжден почетным знаком Главнокомандующего ВС Украины "Золотой крест".

Василий Ратушный защищал родную землю. Фото Facebook Светланы Поваляевой

Награда Василия Ратушного

У Василия были многочисленные таланты: в мирной жизни, пишет "Новинарня", парень строил дом, а также мастерски играл на альт-саксофоне и фортепиано. Василий также делал ножи, которые дарил матери на день рождения. Кроме того, он создавал реплики оружия викингов и даже сам делал мебель.

Светлана Поваляева с сыновьями Василием (слева) и Романом, 2022 год

Братья Ратушные с мамой и отчимом Владиславом Хмарским

Что известно о Романе Ратушном

Роман Ратушный

Он погиб 9 июня 2022 во время выполнения боевого задания на Харьковщине, на одном из горячих направлений. Роман служил разведчиком в 93-й механизированной бригаде. Тело защитника удалось забрать с фронта всего через несколько дней после его смерти. 16 июня 2022 года жители и гости столицы, стоя на коленях с украинскими флагами, встретили погибшего героя на Протасовом Яру, за сохранение которого Ратушный боролся долгие годы.

Роман был киевским активистом

В память о Ратушном киевляне высадили дуб, но в декабре 2024 года неизвестные его спилили. Вандалы целенаправленно уничтожили дерево, оставив от него лишь небольшую нижнюю часть ствола.

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб Ярослав Шапочка — киевский режиссер, военнослужащий и журналист. Почти два года Ярослав считался пропавшим без вести. Защитник погиб в марте 2023 года в бою с российскими военными на Соледарском направлении Донецкой области.