Погиб на боевом выезде: на фронте оборвалась жизнь брата активиста Романа Ратушного

Роман Ратушный погиб в июне 2022 года, его брат пережил активиста более чем на два с половиной года.

Во время обороны Украины от российских оккупантов погиб Василий Ратушный, брат известного активиста Романа Ратушного. Он был оператором беспилотников в подразделении "Птицы Мадяра".

Об этом сообщила их мать, писательница Светлана Поваляева в Facebook. Она подтвердила, что Василий Ратушный погиб во время боевого выезда в конце февраля.

"27.02.2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета ФПВ погиб пилот БПЛА Птахів Мадяра Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь", — написала она.

Оба брата были активными участниками Революции Достоинства. В начале российского вторжения они присоединились к рядам Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от российского нашествия. Роман Ратушный погиб 9 июня 2022 во время выполнения боевого задания на Харьковщине, на одном из горячих направлений. Активист служил разведчиком в 93-й механизированной бригаде. Тело защитника удалось забрать с фронта лишь через несколько дней после его смерти. 16 июня 2022 года жители и гости столицы, стоя на коленях с украинскими флагами, встретили погибшего героя на Протасовом Яру, за сохранение которого Ратушный боролся долгие годы.

В память о Ратушном киевляне высадили дуб, но в декабре 2024 года неизвестные его спилили. Вандалы целенаправленно уничтожили дерево, оставив от него лишь небольшую нижнюю часть ствола. Полиция открыла уголовное производство по этому поводу.

Больше о том, что происходит на фронте, в Украине и в мире, рассказываем в материале "Хронология войны — день 1101 года: россияне атакуют города дронами и усиливают давление под Покровском".