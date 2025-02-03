Погиб 24-летний ас: Украина потеряла молодого лётчика-истребителя

Он участвовал в важнейших операциях по защите украинского неба

Воздушные Силы ВСУ понесли тяжелую утрату — во время выполнения боевого задания погиб летчик-истребитель капитан Иван Болотов. Молодому пилоту было всего 24 года, но он успел проявить себя как опытный и профессиональный военный.

За время полномасштабного вторжения он неоднократно успешно выполнял сложные боевые задачи и наносил урон врагу на разных направлениях фронта. Об этом сообщается на странице 831 бригады тактической авиации в Фейсбуке.

Сослуживцы рассказывают, что Иван был искусным пилотом и быстро находил выход в сложных ситуациях. Он участвовал в самых важных операциях по защите украинского неба.

По словам командования бригады, капитан Болотов внес значительный вклад в борьбу с российскими захватчиками. Он постоянно летал на разведку и помогал нашим военным на земле.

Опыт и умение лётчика помогли спасти жизнь многих украинских защитников на передовой. Иван отлично справлялся с управлением истребителя и успешно противостоял врагу в воздушных боях.

Бригада тактической авиации выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Собратья говорят, что всегда будут помнить капитана Ивана Болотова как храброго защитника Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на войне погиб медик из Днепра. Он спас не одну жизнь и вывозил раненых из "Азовстали".