На фронте погиб военный фотограф, который поднимал флаг под Мариуполем (фото)

Талантливый, благоразумный, скромный, сдержанный и очень добрый, Украине не хватит его, пишет Коцкович

Каждый день на войне с российскими оккупантами гибнут лучшие люди Украины. Они защищают нашу землю, право на жизнь и свободу, отдают самое дорогое будущее. На войне погиб военный фотограф и оператор военнослужащий Вооруженных сил Украины из Ивано-Франковска Руслан Ганущак.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице пресс-секретарь Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Наталья Коцкович.

"Погиб мой друг. Руслан Ганущак — это человек-легенда, и я хочу, чтобы о его работе ради победы знали все", — написала Коцкович.

Фото — Наталия Котцовых

Руслан, известный по позывному "Остапу", начал свою деятельность как военный оператор в 2014 году, будучи бойцом батальона "Азов". Он стал одним из документалистов войны на Донбассе, фиксируя преступления российских военных в Широкино, Гранитном, Бердянском, Лебединском и Марьинке.

Его работы, включая фильм о грузинских добровольцах "Брат за брата", были представлены в США, Британии и других странах мира, привлекая внимание к борьбе Украины за свободу. Также он был гидом военного корреспондента "Los Angeles Times" Сергея Лойко.

В 2016 году Руслан Ганущак снял документальный фильм о войне на Донбассе "Два дня в Иловайске" – о том, с чего начинался Иловайский котел.

В 2022 году, уже как военнослужащий 92-й механизированной бригады ВСУ, Руслан продолжал свою миссию — через фото и видео показывать миру правду о войне. Год назад в Ивано-Франковске состоялась выставка его фотографий, ставшая свидетельством его уникального таланта.

"Украине будет не хватать его. Он мог еще многое сделать для нашей победы", — написала Коцкович.

Военный журналист Андрей Цаплиенко также делится воспоминаниями о Руслане Ганущаке:

"Сегодня на войне погиб мой друг. Очень близок. Надежный. Человек невероятно светло. Наполнен талантом, добром и желанием изменить мир к лучшему. Руслан Ганущак. Оператор. Режиссер. Боец.

Мы подружились с ним, когда он был в "Азове". Это Руслан поднял флаг на вышке над отраженной у неприятеля территорией в поселке Широкино под Мариуполем. Мы работали в одном ритме и думали все равно. Мы держались одних и тех же ценностей, что не мешало нам спорить. Мы делали сюжеты так, чтобы никого наша война не оставляла безразличным. У нас были свои коды и свои пословицы.

"И настанет день, когда миллионы скажут Героям Слава! А Пинк Флойд споет "Красную Калину", – так мы говорили. "Хочу с тобой работать", – сказал мне Руслан, когда началась полномасштабная. – "Хочу быть полезным".

Нас вместе накрыло РСЗО в Анисове под Черниговом. И он первым крикнул "Ложись!", когда зашелестели ракеты. Спас, по сути, всех, кто был рядом. Наша машина была вся в дырах как решето. И меня тоже задело. Но если бы не Руслан, все могло быть значительно хуже. А когда я лег на операцию, Руслан сказал мне: "Не хочу ни с кем кроме тебя снимать. Пойду служить". И пошел в 92-ю бригаду.

Он все делал так, будто от его работы что-то должно было измениться. К лучшему. Он всегда пробовал разобраться в том, что желал знать. У него были золотые руки. Он был глубоким человеком, потому что быть поверхностным его не устраивало. Он лез в сам ад не потому, что был "адреналинщиком", а потому, что хотел знать все об этой войне, видеть ее в упор и видеть тех людей, которые держат Украину", — написал Цаплиенко.

14 апреля Руслану Ганущаку должно было исполниться 55 лет.

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