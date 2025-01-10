Отец не дождался первенца. В Киеве прощались с морпехом (фоторепортаж)
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Похоронят павшего на войне Защитника на Аллее Героев Лесного кладбища
На передовой, защищая нашу свободу и независимость, гибнут лучшие сыновья и дочери Украины. Это молодые, смелые, талантливые люди — настоящий цвет нации. Андрей Кузьменко – офицер Вооруженных сил Украины и мужчина известной украинской журналистки Анастасии Федченко.
Супруги ждали пополнения в семье – вскоре Анастасия должна родить дочь. Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он поделился кадрами.
Андрей Кузьменко служил в морской пехоте. Мужчина добровольно мобилизовался в ВСУ в 2023 году. Анастасия Федченко и Андрей Кузьменко обручились в сентябре 2023 года.
В соцсетях недавно женщина обнародовала пост, где рассказала о гибели Андрея.
Офицер Андрей Кузьменко погиб в ночь на 4 января 2025 года. Его жена ждет первенца.
Прощание с Андреем Кузьменко состоялось в Михайловском Златоверхом соборе. Похоронят павшего на войне Защитника на Аллее Героев Лесного кладбища.
Ранее Телеграф писал, что на войне погиб медик из Днепра.