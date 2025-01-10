Отец не дождался первенца. В Киеве прощались с морпехом (фоторепортаж)

Похоронят павшего на войне Защитника на Аллее Героев Лесного кладбища

На передовой, защищая нашу свободу и независимость, гибнут лучшие сыновья и дочери Украины. Это молодые, смелые, талантливые люди — настоящий цвет нации. Андрей Кузьменко – офицер Вооруженных сил Украины и мужчина известной украинской журналистки Анастасии Федченко.

Супруги ждали пополнения в семье – вскоре Анастасия должна родить дочь. Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он поделился кадрами.

Андрей Кузьменко служил в морской пехоте. Мужчина добровольно мобилизовался в ВСУ в 2023 году. Анастасия Федченко и Андрей Кузьменко обручились в сентябре 2023 года.

Чин похорон

Прощание с Андреем Кузьменко состоялось в Михайловском Златоверхом соборе.

Жена горько плачет

Женщина не сдерживает эмоций

Беременная Анастасия Федченко сидит перед гробом мужчины, Андрея Кузьменко

В соцсетях недавно женщина обнародовала пост, где рассказала о гибели Андрея.

Офицер Андрей Кузьменко погиб в ночь на 4 января 2025 года. Его жена ждет первенца.

Прощание с Андреем Кузьменко состоялось в Михайловском Златоверхом соборе. Похоронят павшего на войне Защитника на Аллее Героев Лесного кладбища.

Портрет Андрея Кузьменко

Родственники склонились перед защитником

Военные пришли на прощание

Беременная жена

Ранее Телеграф писал, что на войне погиб медик из Днепра.