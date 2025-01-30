Приехал из Оксфорда защищать Украину: в Киеве простились с 19-летним поляком, погибшим на фронте (фото, видео)

Боец погиб на одном из самых горячих направлений

В Украине ежедневно гибнут защитники государства, мужественно воюющие с российскими оккупантами. Так, печальная весть о потере затронула и Польшу, ведь погиб Филипп Антосяк (Filip Antosiak).

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на церемонии прощания в Киеве 30 января. Провести в последний путь мужественного бойца собрались знакомые, родственники и сослуживцы.

Известно, что Антосяку было всего 19 лет. Он погиб 19 января на одном из самых горячих направлений — Покровском. Боец — гражданин Польши, но долгое время жил и учился в Оксфорде, Великобритания.

Филит Антосяк служил в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде (25 ОВДБр) Вооруженных Сил Украины. Прощание с бойцом прошло на Майдане Независимости в центре Киева 30 января. Люди, пришедшие провести бойца в последний путь, кроме цветов, принесли еще и флаги Польши, чтобы напомнить о происхождении мужественного воина.

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